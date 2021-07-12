Тренер сборной Англии объяснил выбор пенальтистов в финале Евро с Италией

Гарет Саутгейт заявил, что он сам решил, кто будет участвовать в серии 11-метровых и всю вину за неудачу взял на себя. Но далеко не все ему верят

Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд / Фото: Reuters

Сборная Италии второй раз стала чемпионом Европы, переиграв в Лондоне команду Англии. Судьбу трофея решила "футбольная лотерея", в которой удачливей оказались гости. Лишь половина ударов с "точки" достигла цели, подопечные Роберто Манчини победили 3:2. Однако у хозяев два раза не смогли забить футболисты, которые вышли на замену на последней минуте – Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, а решающий удар доверили 19-летнему Букайо Сака из Арсенала.

Тем временем Моуринью жестко размазал сборную Англии после финала: "Они убежали от ответственности".

После игры главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт сказал, что команду пенальтистов формировал он сам. Его слова приводит BBC:

"Я выбрал бьющих по тому, как и что футболисты делали на тренировках. За это отвечаю я. Мы побеждали как команда, а теперь все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который целиком лежит на мне".

Напомним, что кипер англичан Джордан Пикфорд справился с ударами Андреа Белотти и Жоржиньо, но этого не хватило даже для продолжении серии пенальти.

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Смотрите обзор финального матча: