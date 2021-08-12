Тренерка Магучіх подумує кинути роботу після олімпійського скандалу

Магучіх зі своєю тренеркою і Ласіцкене / Фото: Reuters, Instagram

Після повернення з Олімпіади в Токіо тренерка українки Ярослави Магучіх Тетяна Степанова заявила, що може піти з професії.

Причиною став хейт на адресу Магучіх, бронзової призерки Ігор у стрибках у висоту, пов'язаний з її обіймами з переможницею – росіянкою Марією Ласіцкене.

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"Мені навіть тренером не хочеться працювати після такого", – навидить слова Степанової Суспільне

"У мене син підростає, і я завжди вчила його любити Україну. Ярославу вчила теж. Я там не плакала, а тут плачу"

"Ми приїжджали в різні країни, і я завжди говорила, яка у нас прекрасна країна, як добре ми живемо. Після того, що трапилося, був великий стрес", – додала тренерка Магучіх

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Раніше Магучіх заявила, що її обійми з росіянкою Ласіцкене "не були вираженням якоїсь політичної позиції".

"І тим більше я не хочу заперечувати, що триває війна між Україною і Російською Федерацією. Ми просто привітали одна одну згідно з олімпійськими традиціями. Я дуже поважаю воїнів, які б'ються, щоб ми могли виступати на міжнародній арені", – сказала Ярослава

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Відзначимо, що Магучіх є лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном збройних сил РФ, також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018.