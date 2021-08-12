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Тренер Магучих подумывает бросить работу после олимпийского скандала

Олег Люлька
12 августа, 14:04
Татьяну Степанову подкосил хейт в адрес ее подопечной Ярославы Магучих после того, как на Олимпиаде в Токио украинка обнялась с россиянкой Марией Ласицкене

Магучих со своим тренером и Ласицкене / Фото: Reuters, Instagram

После возвращения с Олимпиады в Токио тренер украинки Ярославы Магучих Татьяна Степанова заявила, что может уйти из профессии.

Причиной стал хейт в адрес Магучих, бронзовой призерки Игр в прыжках в высоту, связанный с ее объятиями с победительницей – россиянкой Марией Ласицкене.

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"Мне даже тренером не хочется работать после такого", – приводит слова Степановой Суспільне

"У меня сын подрастает, и я всегда учила его любить Украину. Ярославу учила тоже. Я там не плакала, а здесь плачу"

"Мы приезжали в разные страны, и я всегда говорила, какая у нас прекрасная страна, как хорошо мы живем. После того, что случилось, был большой стресс", – добавила тренер Магучих

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Ранее Магучих заявила, что ее объятия с россиянкой Ласицкене "не были выражением какой-то политической позиции".

"И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене", – сказала Ярослава

Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Отметим, что Магучих является лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.

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