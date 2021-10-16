16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Тренер Ф'юрі розповів, що той зробить з Усиком і Джошуа

Олег Люлька
16 жовтня, 18:08
Наставник чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі переконаний, що в поєдинках з Циганським королем Олександра Усика і і Ентоні Джошуа спіткає доля Деонтея Вайлдера

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Шугар Гілл Стюард, тренер Тайсона Ф'юрі, висловився про потенційні поєдинки з Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. В жодному з цих бійців Стюард не бачить для Циганського короля проблеми.

"Ф'юрі – найкращий суперваж у світі. Не хочу розставляти інших на другий, третій, четвертий рядки. Я навіть не дивлюся, який він матиме вигляд проти них. Потрібно дивитися, який вигляд матимуть проти нього вони".

Джошуа, Ф'юрі та Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

"Тайсон Ф'юрі поб'є всіх у цій вазі. Краще так сказати, ніж розмірковувати окремо про Ентоні Джошуа або Олександра Усика. Мова про всіх", – заявив Шугар Гілл Стюард каналу Fight Hub TV.

Ф'юрі зі своїм тренером

Реклама

Нагадаємо, до 25 квітня Усик і Джошуа мають провести реванш, переможець якого може побитися з Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Дивіться, як Ф'юрі нокаутував Вайлдера

Реклама

Читайте також:

Реклама