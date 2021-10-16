16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Тренер Фьюри рассказал, что тот сделает с Усиком и Джошуа

Олег Люлька
16 октября, 18:08
Наставник чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри уверен, что в поединках с Цыганским королем Александра Усика и Энтони Джошуа постигнет участь Деонтея Уайлдера

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Шугар Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри, высказался о потенциальных поединках с Александром Усиком и Энтони Джошуа. Ни в одном из этих бойцов Стюард не видит для Цыганского короля проблемы.

"Фьюри – лучший супертяж в мире. Не хочу расставлять остальных на второе, третье, четвертое места. Я даже не смотрю, как он будет выглядеть против них. Нужно смотреть, как они будут выглядеть против него".

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

"Тайсон Фьюри побьет всех в этом весе. Лучше так сказать, нежели рассуждать отдельно об Энтони Джошуа или Александре Усике. Речь обо всех", – заявил Шугар Хилл Стюард каналу Fight Hub TV.

Фьюри со своим тренером

Реклама

Напомним, до 25 апреля Усик и Джошуа должны провести реванш, победитель которого может подраться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Смотрите, как Фьюри нокаутировал Уайлдера

Реклама

Читайте также:

Реклама