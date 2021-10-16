Тренер Фьюри рассказал, что тот сделает с Усиком и Джошуа

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Шугар Хилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри, высказался о потенциальных поединках с Александром Усиком и Энтони Джошуа. Ни в одном из этих бойцов Стюард не видит для Цыганского короля проблемы.

"Фьюри – лучший супертяж в мире. Не хочу расставлять остальных на второе, третье, четвертое места. Я даже не смотрю, как он будет выглядеть против них. Нужно смотреть, как они будут выглядеть против него".

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Тайсон Фьюри побьет всех в этом весе. Лучше так сказать, нежели рассуждать отдельно об Энтони Джошуа или Александре Усике. Речь обо всех", – заявил Шугар Хилл Стюард каналу Fight Hub TV.

Фьюри со своим тренером

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Напомним, до 25 апреля Усик и Джошуа должны провести реванш, победитель которого может подраться с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

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