Травматолог із ножем відчепився від Усика і переключився на найкращого боксера світу

Усик, Брієдіс і Сауль Альварес / Фото: Колаж: Сьогодні

Володар титулу IBF у крузервейті Майріс Брієдіс на прізвисько Травматолог, який раніше пригрозив першою поразкою Олександру Усику, тепер кинув виклик найкращому боксерові світу незалежно від вагової категорії Саулю Альваресу.

Нагадаємо, мексиканець, який раніше бився в дивізіонах від 67 до 79 кг, тепер спробує стати чемпіоном у новій вазі – 86,2 кг. На травень у Канело заплановано бій за титул WBC проти переможця січневого поєдинку Ілунги Макабу та Табісо Мчуну.

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Але латвієць Брієдіс пропонує Саулю Альварес побитися з ним, а не з конголезцем Макабу.

"В Африці виявили новий штам коронавірусу, а Макабу звідти. Тому я сподіваюся, що ми отримаємо поєдинок з Альваресом. Канело, давай зробимо найкращий бій у світі", – сказав Брієдіс каналу ESNEWS.

Зазначимо, що 2018-го Брієдіс ледь не здолав Усика у крузервейті. Українець виграв той бій у Ризі з мінімальною перевагою – 115:113, 115:113, 114:114. Але в 36 років латвійця не залишає бажання за ту поразку помститися.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

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Додамо, що Усик та Сауль Альварес – не єдині боксери, поєдинків з якими добивається Брієдіс. До цієї категорії належить також скандальний блогер Джейк Пол.

А нещодавно Брієдіс з величезним кухонним ножем у руці викликав на об'єднавчий бій непереможного володаря поясу WBO британця Лоуренса Околі, який свого часу працював у бургерній.