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Чорноморець --
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Зоря --
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Рух --
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Інгулець --
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Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
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Травма на руку Петракову: зірка збірної Боснії не зіграє з Україною

Олександр Трикіша
14 листопада, 11:16
Захисник збірної Боснії та Герцеговини Сеад Колашинаць отримав серйозну травму та пропустить матч проти України у відборі на ЧС-2022

Сеад Колашинаць отримав серйозну травму / Фото: REUTERS

Колашинац вийшов зі стартових хвилин на матч проти Фінляндії, але ще до кінця першого тайму був замінений на Ермедіна Деміровича.

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Як виявилося пізніше, захисник зазнав серйозної травми. Залишав Фінляндію він вже в гіпсі, повідомляє Avaz.ba.

Зазначимо, що за відсутності Колашинаця Боснія та Герцеговина пропустила два м'ячі від Фінляндії та поступилася з рахунком 1:3, втративши всі шанси на вихід у плей-офф відбору на мундіаль

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Захисник лондонського Арсеналу пропустить заключний матч відбору проти України, що має бути на руку нашій команді, адже підопічним Олександра Петракова потрібно обов'язково вигравати, аби сподіватися на вихід у стикові матчі. Проте, доля збірної України вже не лише у її руках.