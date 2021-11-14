Травма на руку Петракову: зірка збірної Боснії не зіграє з Україною

Сеад Колашинаць отримав серйозну травму / Фото: REUTERS

Колашинац вийшов зі стартових хвилин на матч проти Фінляндії, але ще до кінця першого тайму був замінений на Ермедіна Деміровича.

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Як виявилося пізніше, захисник зазнав серйозної травми. Залишав Фінляндію він вже в гіпсі, повідомляє Avaz.ba.

Зазначимо, що за відсутності Колашинаця Боснія та Герцеговина пропустила два м'ячі від Фінляндії та поступилася з рахунком 1:3, втративши всі шанси на вихід у плей-офф відбору на мундіаль

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Захисник лондонського Арсеналу пропустить заключний матч відбору проти України, що має бути на руку нашій команді, адже підопічним Олександра Петракова потрібно обов'язково вигравати, аби сподіватися на вихід у стикові матчі. Проте, доля збірної України вже не лише у її руках.