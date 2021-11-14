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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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Травма на руку Петракову: звезда сборной Боснии не сыграет с Украиной

Александр Трикиша
14 ноября, 11:16
Защитник сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац получил серьезную травму и пропустит матч против Украины в отборе на ЧМ-2022

Сеад Колашинац получил серьезную травму / Фото: REUTERS

Колашинац вышел со стартовых минут на матч против Финляндии, но еще до конца первого тайма был заменен на Эрмедина Демировича.

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Как оказалось позже, защитник получил серьезную травму. Покидал Финляндию он уже в гипсе, сообщает Avaz.ba.

Отметим, что в отсутствие Колашинаца Босния и Герцеговина пропустила два мяча от Финляндии и уступила со счетом 1:3, потеряв все шансы на выход в плей-офф отбора на мундиаль.

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Защитник лондонского Арсенала пропустит заключительный матч отбора против Украины, что должно быть на руку нашей команде, ведь подопечным Александра Петракова нужно обязательно выигрывать, чтобы надеяться на выход в стыковые матчи. Тем не менее, судьба сборной Украины уже не только в ее руках.