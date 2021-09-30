Трагічно загинув колишній український футболіст

Пішов з життя Максим Маркелов / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Про смерть футболіста повідомляє пресслужба його колишньої команди. Раніше ми писали, що інший колишній український футболіст і арбітр в комі після вогнепального поранення.

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"Вихованець чернігівського клубу провів не багато матчів саме за Десну, але свій слід в історії футбольної Чернігівщини залишив. Максим практично до останніх днів свого життя брав участь в футбольних матчах, в тому числі граючи і за ветеранів Десни", – йдеться в заяві клубу.

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Маркелов виступав за низку маловідомих українських команд. Ігрову кар'єру завершив 2015 року. Останніми роками він працював як тренер в ДЮСШ ФК Чернігів.

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