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Трагічно загинув колишній український футболіст

Олександр Трикіша
30 вересня, 20:03
На 42-му році життя трагічно помер ексгравець чернігівської Десни Максим Маркелов. Подробиці смерті спортсмена не повідомляються

Пішов з життя Максим Маркелов / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Про смерть футболіста повідомляє пресслужба його колишньої команди. Раніше ми писали, що інший колишній український футболіст і арбітр в комі після вогнепального поранення.

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"Вихованець чернігівського клубу провів не багато матчів саме за Десну, але свій слід в історії футбольної Чернігівщини залишив.

Максим практично до останніх днів свого життя брав участь в футбольних матчах, в тому числі граючи і за ветеранів Десни", – йдеться в заяві клубу.

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Маркелов виступав за низку маловідомих українських команд. Ігрову кар'єру завершив 2015 року. Останніми роками він працював як тренер в ДЮСШ ФК Чернігів.

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Також днями помер ексгравець Динамо і Шахтаря – він забивав легендарному Ван дер Сару. Сергій Герасимець помер на 56-му році життя.

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