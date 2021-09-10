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Україна втратила молодого футболіста. Помер колишній захисник Металіста

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 вересня, 17:48
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Денис Барвінка виступав за харківський Металіст і молодіжну збірну України, але через травми був змушений рано завершити кар'єру
Денис Барвінко ставав срібним призером ЧУ-2013
Денис Барвінко ставав срібним призером ЧУ-2013 / Фото: FootBoom

У футбольної України втрата. У 27 років пішов з життя колишній захисник харківського Металіста і молодіжної збірної України Денис Барвінко.

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Причини смерті не називаються, але за інформацією Sportnews, останні кілька днів Денис провів у комі через різке підняття цукру в крові.

Барвінко вважався одним із найталановитіших футболістів України. Викликався до молодіжної збірної України. Але був змушений завершити кар'єру через постійні травми

Останнім часом Денис очолював Енергію Придніпровськ із чемпіонату Дніпропетровської області.

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Раніше ми писали, що помер футболіст, який 39 років був в комі. Колишній гравець Парі Сен-Жермен і збірної Франції Жан-П'єр Адамс впав у кому в березні 1982 року, після того, як помилився анестезіолог під час операції.

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