Тоттенхем рветься у Лігу чемпіонів. Підопічні Конте знищили Арсенал

Харрі Кейн залишає Тоттенхем у боротьбі за Лігу чемпіонів / Фото: Getty Images

Сьогодні відбувся перенесений матч 22 туру чемпіонату Англії. У північнолондонському дербі боролися важливі конкуренти – Тоттенхем і Арсенал.

Для команди Антоніо Конте перемога в дербі була останнім шансом залишитися у боротьбі за путівку до ЛЧ, адже Арсенал випереджав "шпор" на 4 очки. Втім, Тоттенхем із завданням упевнено впорався.

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Вже у першому таймі начудили захисники "канонірів". Спочатку Седрик грубо зіграв у своєму штрафному майданчику проти опонента і Кейн впевнено реалізував пенальті. А трохи згодом дві жовті картки заробив Роб Холдінг.

Під кінець першого тайму Кейн оформив дубль, замкнувши знижку від Бентанкур після кутового. А після перерви рахунок до розгромного (3:0) довів Сон, який першим опинився на м'ячі після плутанини в чужому штрафному.

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У меншості підопічні Артети не мали шансів повернутися в гру. Таким чином, боротьба за путівку до Ліги чемпіонів загострюється за два тури до фінішу.

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Ман Сіті та Ліверпуль вже там, також напевно зіграє у головному турнірі Європи та Челсі, який має перевагу у п'ять очок над Тоттенхемом. А ось Арсенал тепер має перевагу лише в один бал.

При цьому календар "шпор" виглядає трохи легше – Бернлі (вдома) та Норвіч (в гостях). Арсеналу належить з'їздити в гості до Ньюкасла і прийняти Евертон в останньому турі.