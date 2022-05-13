12 мая 21:45 О матче
Тоттенхэм 3
Арсенал 0
13 мая 19:00
Флора --
Динамо --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
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Тоттенхэм рвется в Лигу чемпионов. Подопечные Конте уничтожили Арсенал

Анатолий Дерека
13 мая, 00:19
В лондонском дерби сильнее оказался Тоттенхэм, который отыграл почти весь матч в большинстве

Харри Кейн оставляет Тоттенхэм в борьбе за Лигу чемпионов / Фото: Getty Images

Сегодня состоялся перенесенный матч 22 тура чемпионата Англии. В северолондонском дерби сражались принципиальные соперники – Тоттенхэм и Арсенал.

Для команды Антонио Конте победа в дерби была последним шансом остаться в борьбе за путевку в ЛЧ, ведь Арсенал опережал "шпор" на 4 очка. Впрочем, Тоттенхэм с задачей уверенно справился.

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Уже в первом тайме начудили защитники "канониров". Сначала Седрик грубо сыграл в своей штрафной против оппонента и Кейн уверенно реализовал пенальти. А чуть позже две желтые карточки схлопотал Роб Холдинг.

Под конец первого тайма Кейн оформил дубль, замкнув скидку от Бентанкура после углового. А после перерыва счет до разгромного (3:0) довел Сон, первым оказавшийся на мяче после неразберихи в чужой штрафной.

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В меньшинстве у подопечных Артеты не было шансов вернуться в игру. Таким образом, борьба за путевку в Лигу чемпионов накаляется за два тура до финиша.

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Ман Сити и Ливерпуль уже там, также наверняка сыграет в главном турнире Европы и Челси, имеющий перевес в пять очков над Тоттенхэмом. А вот у Арсенала теперь преимущество лишь в один балл.

При этом календарь "шпор" выглядит чуть полегче – Бернли (дома) и Норвич (в гостях). Арсеналу же предстоит съездить в гости к Ньюкаслу и принять Эвертон в последнем туре.

Кто выйдет в Лигу чемпионов?