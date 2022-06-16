Тільки так знатимемо ціну перемоги: на фронті загинув спортивний президент

Поки одні українські спортсмени переходять на бік ворога, інші гинуть за свою країну. У боях за Україну загинув президент Дніпровської асоціації велосипедистів та асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов.

"Як би не було важко щодня дізнаватися і говорити про втрати, але маємо це робити. Бо тільки так знатимемо ціну перемоги і розумітимемо міру відповідальності ворога.

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Український спорт втрачає найкращих. І тому вправі ставити умови міжнародній спільноті. Головне – виключити росіян та білорусів зі всіх змагань та вигнати їх з усіх міжнародних спортивних установ.

Здається, світ почав потроху звикати до війни, а деякі і забувати про неї. Але ж не ми! Адже для нас це не абстрактне протистояння, а смерть конкретних людей – синів, братів, чоловіків, люблячих батьків. Ми – спортсмени – не будемо миритися з байдужістю та продовжимо говорити правду про війну. Говорити та діяти. Аж до бойкоту змагань, де спортсмени держав-агресорів братимуть участь навіть під нейтральними прапорами.

Це частина данини пам'яті Максиму Семенову та десяткам інших українських спортсменів, які загинули на війні. А кращим та найвеличнішим пам’ятником для них буде наша спільна перемога", – написала в Facebook відома українська спортсменка Ольга Саладуха.