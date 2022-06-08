Незабаром Донбас звільнять від окупантів. Олімпійський чемпіон підтримав ЗСУ

Герой Олімпіади у Ріо-2016 Олег Верняєв разом з зірками української естради взяв участь у благодійному концерті на підтримку ЗСУ.

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Уславлений гімнаст висловив упевненість, що незабаром зможе приїхати до рідного українського Донецька.

"Ніколи не втомлююсь дякувати нашим військовим. З кожним днем ви наближаєте нашу Перемогу. Це щоденна боротьба за те, що ми так любимо, і те, у що ми так віримо.

Дякую за можливість ще раз сказати слова вдячності під час благодійного заходу для наших непереможних захисників.

Я підтримую вас будучи в лавах ЗСУ. Вірю в те, що невдовзі настане мирне небо над головою, і ми спільними зусиллями відбудуємо Україну. Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів, і я зможу відвідати свій рідний український Донецьк", – написав Верняєв у Instagram.