Жах перед Олімпіадою: Україна провалила чоловічий персьют у біатлоні

Підручний опустився з 7-го на 40-у сходинку / Фото: biathlon.com.ua

У німецькому Рупольдінгу завершилася чоловіча гонка переслідування біатлонного Кубка світу. Надії на медаль у ній були на Дмитра Підручного, який стартував сьомим із відставанням 47 секунд від лідера.

Але жахлива стрільба Підручного, який уже на перших двох вогневих рубежах припустився чотирьох хиб, швидко позбавила першого в історії українського чоловічого біатлону чемпіона світу будь-яких шансів на п'єдестал.

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На фініші у Підручного – 40-е місце.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

За межами ТОП-40 фінішували інші українці – Богдан Цимбал, Артем Прима та Антон Дудченко. А переможцем персьюту став лідер сезону – француз Кантен Фійон Має.

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Кантен Фійон Майє / Фото: Reuters

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Кантен Фійон Має (1+0+0+1) 31:30,6

2. Олександр Логінов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольський (1+1+0+0) +13,1

40. Дмитро Підручний (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цимбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

Отже, найвищим досягненням України нинішнього Кубка світу з біатлону залишається бронза, яку в німецькому Обергофі 8 січня в одиночній змішаній естафеті вибороли Артем Тищенко та Дарія Блашко.

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4 лютого стартує зимова Олімпіада у Пекіні, де президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, за його словами, розраховує на медалі від Юлії Джими та естафетних команд.