Тихий ужас перед Олимпиадой: Украина провалила мужской персьют в биатлоне

Пидручный опустился с 7-го на 40-е место / Фото: biathlon.com.ua
В немецком Рупольдинге завершилась мужская гонка преследования биатлонного Кубка мира. Надежды на медаль в ней были на Дмитрия Пидручного, стартовавшего седьмым с отставанием в 47 секунд от лидера.
Но жуткая стрельба Пидручного, уже на первых двух огневых рубежах допустившего четыре промаха, быстро лишила первого в истории украинского мужского биатлона чемпиона мира всяких шансов на пьедестал.
На финише у Пидручного – 40-е место.
За пределами ТОП-40 финишировали другие украинцы – Богдан Цымбал, Артем Прима и Антон Дудченко. А победителем персьюта стал лидер сезона – француз Кантен Фийон Майе.
Гонка преследования. Мужчины
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Таким образом высшим достижением Украины на нынешнем Кубке мира по биатлону остается бронза, которую в немецком Оберхофе 8 января в одиночной смешанной эстафете добыли Артем Тищенко и Дарья Блашко.
4 февраля стартует зимняя Олимпиада в Пекине, где президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, по его словам, рассчитывает на медали от Юлии Джимы и эстафетных команд.