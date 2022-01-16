Тихий ужас перед Олимпиадой: Украина провалила мужской персьют в биатлоне

Пидручный опустился с 7-го на 40-е место / Фото: biathlon.com.ua

В немецком Рупольдинге завершилась мужская гонка преследования биатлонного Кубка мира. Надежды на медаль в ней были на Дмитрия Пидручного, стартовавшего седьмым с отставанием в 47 секунд от лидера.

Но жуткая стрельба Пидручного, уже на первых двух огневых рубежах допустившего четыре промаха, быстро лишила первого в истории украинского мужского биатлона чемпиона мира всяких шансов на пьедестал.

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На финише у Пидручного – 40-е место.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

За пределами ТОП-40 финишировали другие украинцы – Богдан Цымбал, Артем Прима и Антон Дудченко. А победителем персьюта стал лидер сезона – француз Кантен Фийон Майе.

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Кантен Фийон Майе / Фото: Reuters

Гонка преследования. Мужчины

1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+1) 31:30,6

2. Александр Логинов (0+0+1+0) +8,8

3. Антон Смольский (1+1+0+0) +13,1

40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) +2:31,1

42. Артем Прима (2+0+0+2) +2:40,8

46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) +3:08,1

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) +3:31,4

Таким образом высшим достижением Украины на нынешнем Кубке мира по биатлону остается бронза, которую в немецком Оберхофе 8 января в одиночной смешанной эстафете добыли Артем Тищенко и Дарья Блашко.

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4 февраля стартует зимняя Олимпиада в Пекине, где президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, по его словам, рассчитывает на медали от Юлии Джимы и эстафетных команд.