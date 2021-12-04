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11 грудня 00:00
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Жах! Ще один гравець Барселони знепритомнів на полі

Олег Люлька
4 грудня, 22:53
Після історії з Серхіо Агуеро проблеми зі здоров'ям під час матчу виникли у висхідної зірки Барселони – 17-річного Гаві, його просто вимкнули

Гаві з поля відвезли до лікарні / Фото: Reuters

У 15-му турі іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі програла Бетісу 0:1. Це перша поразка каталонців за нового тренера Хаві.

Але програшем біди Барси не обмежилися.

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У першому таймі знепритомнів 17-річний півзахисник "блаугранас" Гаві.

Зблизька йому потужним ударом влучив м'ячем у голову захисник Бетіса Бельєрін, що цікаво, уродженець Барселони.

Після цього нокдауна Гаві ще зіткнувся з ногою Бельєріна і врешті-решт вимкнувся.

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Як наслідок, із поля вундеркінда Барселони відвезли прямісінько до лікарні.

На щастя, минулося. Хлопець успішно пройшов усі тести та був виписаний із медустанови. Його життю нічого не загрожує – повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня іншому футболісту Барселони Агуеро різко стало зле під час матчу з Алавесом (1:1). Пізніше стало відомо, що у Серхіо стався напад тахікардії.

Агуеро стало зле на полі / Фото: ESPN

За даними ЗМІ, 33-річний Агуеро, який є найкращим другом Ліонеса Мессі, змушений буде завершити кар'єру.

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters