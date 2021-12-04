Тихий ужас! Еще один игрок Барселоны рухнул без сознания на поле

Гави с поля увезли в больницу / Фото: Reuters

В 15-м туре испанской Ла Лиги Барселона на своем поле проиграла Бетису 0:1. Это первое поражение каталонцев при новом тренере Хави.

Но проигрышем беды Барсы не ограничились.

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В первом тайме потерял сознание 17-летний полузащитник "блаугранас" Гави.

С близкого расстояния ему мощным ударом угодил мячом в голову защитник Бетиса Бельерин, что интересно, уроженец Барселоны.

После этого нокдауна, Гави еще столкнулся с ногой Бельерина и в итоге отключился.

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Как следствие, с поля вундеркинда Барселоны увезли прямо в больницу.

К счастью, все обошлось. Парень успешно прошел все тесты и был выписан из медучреждения. Его жизни ничего не угрожает – сообщает официальный сайт Барселоны.

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Напомним, буквально в конце октября другому футболисту Барселоны Агуэро резко стало плохо во время матча с Алавесом (1:1). Позже стало известно, что у Серхио случился приступ тахикардии.

Агуэро стало плохо на поле / Фото: ESPN

По данным СМИ, 33-летний Агуэро, являющийся лучшим другом Лионелся Месси, вынужден будет завершить карьеру.