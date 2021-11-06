Повернення легенди: Хаві офіційно очолив Барселону

Хаві – головний тренер Барселони / Фото: ФК Барселона

Іспанська Барселона на своєму сайті офіційно оголосила про призначення свого вихованця, легенду клубу Хаві на посаду головного тренера команди.

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Керівництво каталонського клубу домовилося з Хаві, що він буде очолювати команду до кінця нинішнього сезону та протягом двох наступних.

Раніше іспанець очолював катарський клуб Аль-Садд, але обидві сторони зуміли домовитися про розірвання контракту.

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Хаві є вихованцем Барселони. Протягом практично всієї кар'єри, з 1998 до 2015 року, він грав за свій рідний клуб.

Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни, шість – Суперкубок Іспанії, чотири рази – Лігу чемпіонів, двічі – Суперкубок УЄФА та двічі – клубний чемпіонат світу.

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З Аль-Саддом іспанець ставав чемпіоном Катару як гравець і тренер. Також у тренерській колекції Хаві вже є перемоги у Кубку наслідного принца Катару, Кубку шейха Яссіма, Кубку еміру Катару та Кубку зірок Катару.

Хаві покинув Аль-Садд заради Барселони / Фото: Facebook

Зазначимо, що Хаві замінить на посаді головного тренера Рональда Кумана, якого було звільнено через незадовільні результати в чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, що 2 листопада Барселона у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Києві обіграла Динамо з рахунком 1:0 .