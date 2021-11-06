Возвращение легенды: Хави официально возглавил Барселону

Хави - главный тренер Барселоны / Фото: ФК Барселона

Испанская Барселона на своем сайте официально объявила о назначении своего воспитанника, легенду клуба Хави на пост главного тренера команды.

Читайте также: Шевченко возвращается в Италию

Реклама

Руководство каталонского клуба договорилось с Хави, что он будет возглавлять команду до конца нынешнего сезона и на протяжении двух последующих.

Ранее испанец возглавлял катарский клуб Аль-Садд, но обе стороны сумели договориться о расторжении контракта.

Реклама

Хави является воспитанником Барселоны. На протяжении практически всей карьеры, с 1998 по 2015 год, он играл за свой родной клуб.

Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, шесть – Суперкубок Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и два раза – клубный чемпионат мира.

Реклама

С Аль-Саддом испанец становился чемпионом Катара в качестве игрока и тренера. Также в тренерской коллекции Хави уже есть победы в Кубке наследного принца Катара, Кубке шейха Яссима, Кубке эмира Катара и Кубке звезд Катара.

Хави покинул Аль-Садд ради Барселоны / Фото: Facebook

Отметим, что Хави заменит на посту главного тренера Рональда Кумана, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Испании.

Напомним, что 2 ноября Барселона в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Киеве обыграла Динамо со счетом 1:0.