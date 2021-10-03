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Тепер під водою! Українська героїня Олімпіади відгуляла третє весілля за два тижні

Андрій Трофімов
3 жовтня, 20:52
Каратистка Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький провели ще одну церемонію – цього разу на Мальдівах

Анжеліка Терлюга і її чоловік / Фото: Instagram

Красуня-одеситка Анжеліка Терлюга, яка виборола срібло в карате на нещодавній Олімпіаді в Лондоні, продовжує весільні церемонії.

Нагадаємо, два тижні тому Терлюга і її обранець, тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате Володимир Зарецький, розписалися у себе в Одесі – спортсменка прийшла до РАЦС у брючному костюмі білого кольору, наречений був одягнений у чорні штани і білу сорочку.

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За кілька днів молодята відгуляли гучне весілля, де Анжеліка була вже в шикарній білосніжній сукні.

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І ось, уже під час медового місяця на Мальдівах, Анжеліка і Володимир видали третю весільну серію.

"Вово, куди ми їдемо?" – запитує на відео в своєму Instagram Анжеліка у чоловіка

"Їдемо одружуватися – втретє",- відповідає Володимир

Втретє Анжеліка Терлюга, знову прибравшись у весільну сукню, вийшла заміж уже під водою. Заворожуюче!

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