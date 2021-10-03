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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Теперь под водой! Украинская героиня Олимпиады отгуляла третью свадьбу за две недели

Андрей Трофимов
3 октября, 20:52
Каратистка Анжелика Терлюга и ее супруг Владимир Зарецкий провели еще одну церемонию – на сей раз на Мальдивах

Анжелика Терлюга и ее муж / Фото: Instagram

Красотка-одесситка Анжелика Терлюга, завоевавшая серебро в карате на недавней Олимпиаде в Лондоне, продолжает свадебные церемонии.

Напомним, две недели назад Терлюга и ее избранник, тренер и мастер спорта международного класса по карате Владимир Зарецкий, расписались у себя в Одессе – спортсменка явилась в ЗАГС в брючном костюме белого цвета, жених был одет в черные брюки и белую рубашку.

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Спустя несколько дней молодожены отгуляли громкую свадьбу, где Анжелика была уже в шикарном белоснежном платье.

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И вот, уже во время медового месяца на Мальдивах, Анжелика и Владимир выдали третью свадебную серию.

"Вова, куда мы едем?" – спрашивает на видео в своем Instagram Анжелика у мужа

"Едем жениться – в третий раз", – отвечает Владимир

В третий раз Анжелика Терлюга, снова приодевшись в свадебное платье, вышла замуж уже под водой. Завораживающе!

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