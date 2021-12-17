Тепер офіційно. Інтер попрощався з футболістом, який пережив клінічну смерть

Крістіан Еріксен залишив міланський Інтер / Фото: Getty Images, Reuters

Міланський Інтер та данський форвард дійшли взаємної згоди та розірвали контракт, повідомляє офіційний сайт "чорно-синіх".

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"Клуб і вся родина "нерадзуррі" обіймають гравця та бажають йому всього найкращого у його майбутньому. Навіть якщо сьогодні шляхи Інтера та Крістіана розійдуться, міцний та нерозривний зв'язок залишиться. Найкращі моменти, голи та перемоги, обійми вболівальників за межами Сан-Сіро у святкуванні Скудетто: все назавжди залишиться незмінним в історії "нерадзуррі", – йдеться у повідомленні клубу.

Слід зазначити, що контракт Крістіана Еріксена з Інтером діяв до літа 2024 року. Проте данець не зміг би грати в Серії А, оскільки згідно з законами Італії футболістам заборонено виходити на поле з кардіостимулятором, який Еріксену встановили влітку.

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Водночас данець не має наміру завершувати футбольну кар'єру. Нещодавно 29-річний півзахисник розпочав тренування у рідній Данії разом з Оденсе.

Нагадаємо, Крістіан Еріксен перейшов до Інтеру на початку 2020 року з Тоттенгема. Сума трансферу склала 27 млн. євро. Загалом він провів у Мілані 60 матчів та забив 8 голів.