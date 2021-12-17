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Теперь официально. Интер попрощался с футболистом, пережившем клиническую смерть

Сергей Шаховец
17 декабря, 18:13
Проблемы с сердцем не позволили Кристиану Эриксену продолжить карьеру в Интере

Кристиан Эриксен покинул миланский Интер / Фото: Getty Images, Reuters

Миланский Интер и датский форвард пришли к обоюдному согласию и расторгли контракт, сообщает официальный сайт "черно-синих".

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"Клуб и вся семья "нерадзурри" обнимают игрока и желают ему всего наилучшего в его будущем.

Даже если сегодня пути Интера и Кристиана разделяются, прочная и неразрывная связь останется.

Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков за пределами Сан-Сиро в праздновании Скудетто: все навсегда останется неизменным в истории "нерадзурри", – говорится в сообщении клуба.

Нужно отметить, что контракт Кристиана Эриксена с Интером действовал до лета 2024 года. Однако датчанин не смог бы играть в Серии А, поскольку согласно законам Италии футболистам запрещено выходить на поле с кардиостимулятором, который Эриксену установили летом.

Эриксена чудом спасли на Евро-2020

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При этом датчанин не намерен завершать футбольную карьеру. Недавно 29-летний полузащитник приступил к тренировкам в родной Дании вместе с Оденсе.

Напомним, Кристиан Эриксен перешел в Интер в начале 2020 года из Тоттенхэма. Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел в Милане 60 матчей и забил 8 голов.

Эриксен дебютировал в "Интере" с победой