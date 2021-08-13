Тепер без Мессі: прогноз, розклад і результати 1-го туру Прімери

Андрій Лунін в Прімері / Фото: Marca
Сьогодні стартує одна з найсильніших футбольних ліг Старого Світу – іспанська Примера. У цьому сезоні вона пройде без Ліонеля Мессі – аргентинець покинув Барселону, якій віддав 20 років, і перейшов у Парі-Сен-Жермен.
Чинний чемпіон Прімери – мадридський Атлетіко, спробує втриматися на п'єдесталі. У свою чергу непримиренні суперники Реал і Барселона намагатимуться забрати чемпіонський титул у команди Сімеоне.
Ми стежимо за мадридським Реалом, за який виступає українець Андрій Лунін. Будемо сподіватися, що в нинішньому сезоні він матиме більше ігрової практики.
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Хто фаворит? Фахівці букмекерських контор упевнені, що "золото" виграє королівський клуб – 2.10. Далі котирування на перемогу Барселони – 2.80, Атлетіко – 4.00...
Де дивитись. Поєдинки Прімери в Україні можна дивитися на відеосервісі MEGOGO.
Розклад 1-го туру:
П'ятниця, 13 серпня
22:00. Валенсія – Хетафе
Субота, 14 серпня
20.30. Мальорка – Бетіс
20.30. Кадіс – Леванте
23:00. Алавес – Реал
23:00. Осасуна – Еспаньол
Неділя, 15 серпня
18:30. Сельта – Атлетіко
21:00. Барселона – Реал Сосьєдад
23:15 Севілья – Райо Вальєкано
Понеділок, 16 серпня
21:00. Вільяреал – Гранада
23:00. Ельче – Атлетик