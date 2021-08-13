Теперь без Месси : прогноз, расписание и результаты 1-го тура Примеры

Андрей Лунин в Примере / Фото: Marca
Сегодня стартует одна из сильнейших футбольных лиг Старого Света – испанская Примера. В этом сезоне она пройдет без Лионеля Месси – аргентинец покинул Барселону, которой отдал 20 лет, и перешел в Пари-Сен Жермен.
Действующим чемпион Примеры – мадридский Атлетико, попробует удержаться на пьедестале. В свою очередь непримиримые соперники Реал и Барселона постараются забрать чемпионский титул у команды Симеоне.
Мы следим за мадридским Реалом, за который выступает украинец Андрей Лунин. Будем надеяться в нынешнем сезоне у него будет больше игровой практики.
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Кто фаворит? Специалисты букмекерских контор уверены, что "золото" выиграет королевский клуб – 2.10. Далее котировки на победу Барселоны – 2.80, Атлетико – 4.00...
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Расписание 1-го тура:
Пятница, 13 августа
22:00. Валенсия – Хетафе
Суббота, 14 августа
20:30. Мальорка – Бетис
20:30. Кадис – Леванте
23:00. Алавес – Реал
23:00. Осасуна – Эспаньол
Воскресенье, 15 августа
18:30. Сельта – Атлетико
21:00. Барселона – Реал Сосьедад
23:15 Севилья – Райо Вальекано
Понедельник, 16 августа
21:00. Вильяреал – Гранада
23:00. Эльче – Атлетик