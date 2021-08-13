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14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
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Теперь без Месси : прогноз, расписание и результаты 1-го тура Примеры

Сергей Шаховец
13 августа, 22:40
Все о поединках 1 тура чемпионата Испании – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Андрей Лунин в Примере / Фото: Marca

Сегодня стартует одна из сильнейших футбольных лиг Старого Света – испанская Примера. В этом сезоне она пройдет без Лионеля Месси – аргентинец покинул Барселону, которой отдал 20 лет, и перешел в Пари-Сен Жермен.

Действующим чемпион Примеры – мадридский Атлетико, попробует удержаться на пьедестале. В свою очередь непримиримые соперники Реал и Барселона постараются забрать чемпионский титул у команды Симеоне.

Мы следим за мадридским Реалом, за который выступает украинец Андрей Лунин. Будем надеяться в нынешнем сезоне у него будет больше игровой практики.

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Кто фаворит? Специалисты букмекерских контор уверены, что "золото" выиграет королевский клуб – 2.10. Далее котировки на победу Барселоны – 2.80, Атлетико – 4.00...

Где смотреть. Поединки Примеры в Украине можно смотреть на видеосервисе MEGOGO.

Расписание 1-го тура:

Пятница, 13 августа

22:00. Валенсия – Хетафе

Суббота, 14 августа

20:30. Мальорка – Бетис

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20:30. Кадис – Леванте

23:00. Алавес – Реал

23:00. Осасуна – Эспаньол

Воскресенье, 15 августа

18:30. Сельта – Атлетико

21:00. Барселона – Реал Сосьедад

23:15 Севилья – Райо Вальекано

Понедельник, 16 августа

21:00. Вильяреал – Гранада

23:00. Эльче – Атлетик

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