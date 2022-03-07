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Тенісистка Ястремська віддасть всі свої призові на допомогу Україні

Олександр Трикіша
7 березня, 09:11
Українська тенісистка Даяна Ястремська усі свої призові за виступ на турнірі у Ліоні віддасть Україні

Даяна Ястремська програла уже в першому колі / Фото: Reuters

Одеситка дійшла до фіналу турніру серії WTA, де поступилася Чжан Шуай із Китаю – 6:3, 3:6, 4:6. Призовий фонд турніру складав 239 477 доларів.

"Це був дуже важкий тиждень. Я хочу подякувати вам за підтримку. Я грала не лише за себе, а й за свою країну. Призовий фонд, який я виграла цього тижня, я віддаю Україні", – зізналася Даяна Ястремська.

Раніше ми писали, що один із найкращих тенісистів світу зголосився допомогти Україні у війні проти Росії. Новак Джокович списався з українським колегою Сергієм Стаховським, який зараз перебуває у Києві та захищає країну від фашистів.

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А російський тенісист Медведєв прибрав триколор зі свого профілю. Данило Медведєв боїться відкрито критикувати Путіна за напад на Україну, проте виступати під російським прапором ганебно.