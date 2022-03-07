Теннисистка Ястремская отдаст все свои призовые на помощь Украине

Даяна Ястремская проиграла уже в первом круге / Фото: Reuters

Одесситка дошла до финала турнира серии WTA, где уступила Чжан Шуай из Китая – 6:3, 3:6, 4:6. Призовой фонд турнира составлял 239 477 долларов.

"Это была очень тяжелая неделя. Я хочу поблагодарить вас за поддержку. Я играла не только за себя, но и за свою страну. Призовой фонд, который я выиграла на этой неделе, я отдаю Украине", – призналась Даяна Ястремская.

Ранее мы писали, что один из лучших теннисистов мира вызвался помочь Украине в войне против России. Новак Джокович списался с украинским коллегой Сергеем Стаховским, который сейчас находится в Киеве и защищает страну от фашистов.

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А российский теннисист Медведев убрал триколор из своего профиля. Даниил Медведев боится открыто критиковать Путина за нападение на Украину, однако и выступать под российским флагом позорно.