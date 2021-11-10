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Тайсону Ф'юрі шість годин робили операцію після бою з Вайлдером

Любомир Луканюк
10 листопада, 19:23
Батько британського боксера розповів, з якою проблемою зіткнувся Ф'юрі перед чемпіонським поєдинком

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі минулого місяця захистив свій титул, він нокаутував Деонтея Вайлдера.

Як виявилося, британець бився із травмою, а після бою він переніс шестигодинну операцію. Про це розповів батько боксера Джон Фьюрі.

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"Це був не боксерський поєдинок. Тайсон вийшов на цей бій із серйозною травмою. Йому довелося робити ін'єкції в обидва лікті.

Коли я глянув у вічі Тайсону, то зрозумів, що він хоче вийти і знищити Вайлдера. Саме це він і зробив. З погляду глядачів це було дуже видовищно. Але з погляду боксу, він не робив нічого з того, що вони тренували.

А після бою лікарі шість годин розбиралися з його ліктями", – цитує Ф'юрі-старшого Allboxing.ru.

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Раніше Джон Ф'юрі заявляв, що наступним суперником Тайсона буде Усик або ніхто.