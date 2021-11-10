Тайсону Фьюри шесть часов делали операцию после боя с Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в прошлом месяце защитил свой титул, он нокаутировал Деонтея Уайлдера.

Как оказалось, британец дрался с травмой, а после боя он перенес шестичасовую операцию. Об этом рассказал отец боксера Джон Фьюри.

"Это был не боксерский поединок. Тайсон вышел на этот бой с серьезной травмой. Ему пришлось делать инъекции в оба локтя.

Когда я взглянул в глаза Тайсону, то понял, что он хочет выйти и уничтожить Уайлдера. Именно это он и сделал. С точки зрения зрителей это было очень зрелищно. Но с точки зрения бокса, он не делал ничего из того, что они тренировали.

А после боя врачи шесть часов разбирались с его локтями", – цитирует Фьюри-старшего Allboxing.ru.