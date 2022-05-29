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Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
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Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
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Там вогонь! Легендарний боєць пояснив чому чекає реваншу Усик – Джошуа

Олексій Андрейцев
29 травня, 21:56
Конор Макгрегор захоплений конкуренцією у надважкій вазі і вважає, що Джошуа буде складно перемогти Усика

Макгрегор вважає, що Джошуа буде складно забрати чемпіонські пояси в Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор з нетерпінням чекає на реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Сьогодні Усик показав, як готується до захисту титулу.

Минулого разу все пройшло не так добре для Джошуа. Це складне завдання для нього.

На даний момент дивізіон важкоатлетів у вогні. Там відбуваються круті речі", – заявив Макгрегор.

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Нагадаємо, що перший бій українець переконливо виграв у Джошуа та забрав усі чемпіонські пояси. А реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися 23 липня. Найімовірніше, бій пройде на Близькому Сході.

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