1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
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Там огонь! Легендарный боец объяснил почему ждет реванша Усик – Джошуа

Алексей Андрейцев
29 мая, 21:56
Конор Макгрегор восхищен конкуренцией в супертяжелом весе и считает, что Джошуа будет сложно победить Усика

Макгрегор считает, что Джошуа будет сложно забрать чемпионские пояса у Усика / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор с нетерпением ждет реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Сегодня Усик показал, как готовится к защите титула.

"В прошлый раз все прошло не так хорошо для Джошуа. Это сложная задача для него. Эй Джей – хороший парень, и я желаю ему всего хорошего. Усик тоже отличный парень, и я надеюсь на хороший поединок для обоих.

В данный момент дивизион тяжеловесов в огне. Там происходят крутые вещи", – заявил Макгрегор.

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Напомним, что первый бой украинец убедительно выиграл у Джошуа и забрал все чемпионские пояса. А реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся 23 июля. Скорее всего, бой пройдет на Ближнем Востоке.

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