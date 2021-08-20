Такої реакції Луческу не чекали: Мірча повернувся в роздягальню Динамо

Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Мірча Луческу повернувся до керівництва київським Динамо після проблем зі здоров'ям. Під час відсутності 76-річного коуча на тренерському містку кияни не порадували результатами.

У контрольному поєдинку програли в Італії Інтеру 0:3.

Потім кияни зіграли внічию 1:1 з аутсайдером УПЛ Інгульцем, який до цього програв три матчі поспіль.

Проте розгромного розбору польотів від Луческу після цього не було, хоча футболісти, вочевидь, до такого варіанту готувалися.

"На подив, за словами одного з лідерів клубу, крутих розборок від Луческу не було. Такий психологічний крок. Спокійно проаналізовані обидва провали і вказано на помилки. Конкретно і кожному. Мабуть, вирішено не погуршувати психологічний стан гравців. Є відчуття, що в неділю з Черніговом буде інша картина. І багато інших людей на полі в основі", – написав телеграм-канал Динамо Київ Inside

Мірча Луческу / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Луческу видалили кісту у волосяній цибулині, яка була джерелом підвищеної температури.

Однак пізніше у тренера Динамо знову різко піднялася температура, і його виліт до Мілана на гру з Інтером довелося скасувати.

По ходу матчу з Інгульцем Луческу, який був відсутній на лавці, підтримував телефонний зв'язок зі своїм штабом.