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Такий закон, але в Росії все одно не розуміють: УЄФА пояснив, чому Крим став українським

Андрій Трофімов
6 жовтня, 22:20
УЄФА пояснив, чому зобразив український Крим на логотипі Євро-2024. Зображення викликало істерику в Росії, але все було зроблено згідно зі світовими законами

УЄФА зобразив Крим українським / Фото: Getty Images, REUTERS

Після сьогоднішньої презентації логотипу чемпіонату Європи 2024 року в Росії заявили, що русофобські настрої добралися і до УЄФА.

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В УЄФА відповіли, що діяли згідно з резолюцією Генасамблеї ООН. Цікаво, що росіяни продовжують співати пісню про законність приєднання півострова.

"Карта України в відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була широко схвалена державами-членами УЄФА і яка визнає територіальні межі України з включенням Криму", – повідомили в прес-службі УЄФА на запит Eurostavka.

Раніше Мирон Маркевич поставив на місце росіян, заявивши, що тільки вони вважають Крим російським.

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"Міжнародне співтовариство дотримується іншої точки зору. Крим – це українська територія. Зараз УЄФА знову показав свою чітку і послідовну позицію", – заявив екстренер збірної.

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