6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
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Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
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Рух --
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Александрия --
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Таков закон, но в России все равно не понимают: УЕФА объяснил, почему Крым стал украинским

Александр Трикиша, Андрей Трофимов
6 октября, 22:20
УЕФА объяснил, почему изобразил украинский Крым на логотипе Евро-2024. Изображение вызвало истерику в России, но все было сделано согласно мировым законам

УЕФА изобразил Крым украинским / Фото: Getty Images, REUTERS

После сегодняшней презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года в России заявили, что русофобское настроение добралось и до УЕФА.

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В УЕФА ответили, что действовали согласно резолюции Генассамблеи ООН. Интересно, что россияне продолжают петь песню о законности присоединении полуострова.

"Карта Украины в видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", – сообщили в пресс-службе УЕФА на запрос Eurostavka.

Ранее Мирон Маркевич поставил на место россиян, заявив, что только они считают Крым российским.

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"Международное содружество придерживается другой точки зрения. Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию", – заявил экс-тренер сборной.

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