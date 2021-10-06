Таков закон, но в России все равно не понимают: УЕФА объяснил, почему Крым стал украинским

УЕФА изобразил Крым украинским / Фото: Getty Images, REUTERS
После сегодняшней презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года в России заявили, что русофобское настроение добралось и до УЕФА.
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В УЕФА ответили, что действовали согласно резолюции Генассамблеи ООН. Интересно, что россияне продолжают петь песню о законности присоединении полуострова.
"Карта Украины в видео отражает резолюцию 68/262 Генассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами УЕФА и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", – сообщили в пресс-службе УЕФА на запрос Eurostavka.
Ранее Мирон Маркевич поставил на место россиян, заявив, что только они считают Крым российским.
"Международное содружество придерживается другой точки зрения. Крым – это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию", – заявил экс-тренер сборной.