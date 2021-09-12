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Такому удару позаздрив би Кличко. Гравець Порту відправив у нокдаун суперника

Любомир Луканюк
12 вересня, 17:55
Чемпіон Європи в складі збірної Португалії Пепе під час матчу проти Спортинга завдав Себастьяну Коатесу підступного удару кулаком в підборіддя

Пепе грубо зіграв в матчі чемпіонату Португалії

У матчі п'ятого туру чемпіонату Португалії Порту зіграв внічию зі Спортингом – 1:1.

У першому таймі поєдинку стався епізод, якому позаздрили б боксери. Центральний захисник Порту Пепе відзначився в боротьбі з капітаном лісабонців Себастьяном Коатесом.

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Під час подачі з кутового Пепе в боротьбі з опонентом завдав тому удару кулаком точно в підборіддя, тим самим відправив Себастьяна в нокдаун.

Боксерський прийом не помітив рефері, тому Пепе продовжив поєдинок.

Раніше ми писали, що нападник збірної України Роман Яремчук забив свій другий гол в складі португальської Бенфіки. Форвард відзначився в поєдинку проти Санта-Клари.

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