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Такому удару позавидовал бы Кличко. Игрок Порту отправил в нокдаун соперника

Любомир Луканюк
12 сентября, 17:55
Чемпион Европы в составе сборной Португалии Пепе во время матча против Спортинга нанес Себастьяну Коатесу коварный удар кулаком в подбородок

Пепе грубо сыграл в матче чемпионата Португалии

В матче пятого тура чемпионата Португалии Порту сыграл вничью со Спортингом – 1:1.

В первом тайме поединка произошел эпизод, которому позавидовали бы боксеры. Центральный защитник Порту Пепе отличился в борьбе с капитаном лиссабонцев Себастьяном Коатесом.

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Во время подачи с углового Пепе в борьбе с оппонентом нанес тому удар кулаком точно в подбородок, тем самым отправив Себастьяна в нокдаун.

Боксерский прием не заметил рефери, поэтому Пепе продолжил поединок.

Ранее мы писали, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой второй гол в составе португальской Бенфики. Форвард отличился в поединке против Санта-Клары.

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