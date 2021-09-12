Что ждет Динамо? Бенфика одержала разгромную победу, Яремчук поставил финальную точку

Украинский форвард португальской Бенфики, накануне матча с киевским Динамо, набрал хорошую форму. Защитникам "бело-синих" нужно уделить особое внимание своему бывшему одноклубнику

Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой второй гол в составе португальской Бенфике.

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Матч 5-го тура против Санта-Клары украинец начал со скамейки запасных и появился на поле на 63-й минуте. А уже спустя пять минут праздновал взятие ворот команды соперника после флангового прострела.

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Этот гол Яремчука завершил разгром Санта-Клары, игра закончилась со счетом 5:0 в пользу Бенфики.

Отметим, что для 25-летнего нападающего это второй гол в составе "орлов" в шести сыгранных поединках. Кроме того, на счету украинца еще четыре голевых передачи.

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Напомним, что 14 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо примет лиссабонскую Бенфику.