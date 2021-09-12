Что ждет Динамо? Бенфика одержала разгромную победу, Яремчук поставил финальную точку

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой второй гол в составе португальской Бенфике.
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Матч 5-го тура против Санта-Клары украинец начал со скамейки запасных и появился на поле на 63-й минуте. А уже спустя пять минут праздновал взятие ворот команды соперника после флангового прострела.
Benfica com 100 % de eficácia @SLBenfica#sporttvportugal#ligaportugal#ligaportugalbwin#cdsantaclara#santaclara#SLBenfica#Benfica#SLB#CDSCSLB#Yaremchukpic.twitter.com/Qmy6GRz07y— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 11, 2021
Этот гол Яремчука завершил разгром Санта-Клары, игра закончилась со счетом 5:0 в пользу Бенфики.
Отметим, что для 25-летнего нападающего это второй гол в составе "орлов" в шести сыгранных поединках. Кроме того, на счету украинца еще четыре голевых передачи.
Напомним, что 14 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо примет лиссабонскую Бенфику.