11 сентября 14:00 Видео
Рух 1
Заря 1
11 сентября 17:00 Видео
Металлист 1925 0
Динамо 2
11 сентября 19:30 Видео
Шахтер 2
Днепр-1 0
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Что ждет Динамо? Бенфика одержала разгромную победу, Яремчук поставил финальную точку

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 сентября, 11:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский форвард португальской Бенфики, накануне матча с киевским Динамо, набрал хорошую форму. Защитникам "бело-синих" нужно уделить особое внимание своему бывшему одноклубнику
Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики
Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил свой второй гол в составе португальской Бенфике.

Читайте также: Это катастрофа: форвард сборной Украины оценил дебютный матч Петракова

Реклама

Матч 5-го тура против Санта-Клары украинец начал со скамейки запасных и появился на поле на 63-й минуте. А уже спустя пять минут праздновал взятие ворот команды соперника после флангового прострела.

Реклама

Этот гол Яремчука завершил разгром Санта-Клары, игра закончилась со счетом 5:0 в пользу Бенфики.

Отметим, что для 25-летнего нападающего это второй гол в составе "орлов" в шести сыгранных поединках. Кроме того, на счету украинца еще четыре голевых передачи.

Реклама

Напомним, что 14 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо примет лиссабонскую Бенфику.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Покер - это спорт!
Новости покера
Петраков - тренер сборной
Опрос
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Днепр-1
7
12:8
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
1:1
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять