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Такого не чекав ніхто. Андрій Шевченко встановив антирекорд у Дженоа

Андрій Трофімов
18 грудня, 10:12
Команда українського тренера не може виграти вже шість матчів у Серії А. Клуб може залишити найвищий дивізіон італійського футболу

Шевченко пора набирати очки в Серії А / Фото: Getty Images

У матчі 18-го туру чемпіонату Італії Лаціо обіграв Дженоа.

Таким чином, головний тренер Дженоа Андрій Шевченко встановив антирекорд італійського клубу. Українець не зумів здобути перемогу в жодному з перших шести матчів Серії А на чолі команди.

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Під керівництвом Шевченка Дженоа програла у п'яти матчах та один раз зіграла внічию.

Єдину перемогу під керівництвом Шевченка клуб здобув у матчі другого раунду Кубка Італії над Салернітаною (1:0).

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Шевченко не перемагає у Серії А у шостому матчі поспіль / Фото: Getty Images

Після матчу з Лаціо "грифони", очолювані українським тренером, опустилися на 19-й рядок таблиці Серії А, пропустивши нагору Кальярі.

До кінця року Дженоа проведе ще один поєдинок у чемпіонаті Італії. 21 грудня Андрій Шевченко прийматиме Аталанту, команду свого експідопічного зі збірної України Руслана Малиновського.

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