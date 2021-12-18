Такого не ожидал никто. Андрей Шевченко установил антирекорд в Дженоа

Шевченко пора набирать очки в Серии А / Фото: Getty Images

В матче 18-го тура чемпионата Италии Лацио обыграл Дженоа.

Таким образом, главный тренер Дженоа Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба. Украинец не сумел добиться победы ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе команды.

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Под руководством Шевченко Дженоа проиграла в пяти матчах и один раз сыграла вничью.

Единственную победу под руководством Шевченко клуб одержал в матче второго раунда Кубка Италии над Салернитаной (1:0).

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Шевченко не побеждает в Серии А в шестом матче подряд / Фото: Getty Images

После матча с Лацио "грифоны", возглавляемые украинским тренером, опустились на 19-ю строчку таблицы Серии А, пропустив наверх Кальяри.

До конца года Дженоа проведет еще один поединок в чемпионате Италии. 21 декабря Андрей Шевченко будет принимать Аталанту, команду своего экс-подопечного по сборной Украины Руслана Малиновского.