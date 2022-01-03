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Такого ще ніколи не було! Призери Олімпіади-2022 отримають в'язані квіти

Любомир Луканюк
3 січня, 20:01
За місяць до старту зимових Олімпійських ігор у Пекіні організатори розповіли, як проходитиме церемонія нагородження

Ось так буде проходити нагородження призерів Пекіна-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Церемонія нагородження призерів Ігор отримала назву – "Лід та сніг, слава та честь". А головним кольором вибрали небесно-блакитний.

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П'єдестал створений у вигляді конструктора, який можна швидко зібрати та розібрати. Зроблений він із матеріалів, що повністю переробляються, зі спеціальним покриттям, щоб атлетам не було слизько.

Піднос для медалей зроблено у формі розкритої книги.

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Усі медалісти отримають маленьких панд у золотих вінках переможців. До речі, вінок зроблений із сосни, бамбука та сливового дерева. У Китаї ці дерева символізують завзятість та силу.

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Вперше в історії призерам Олімпійських ігор вручать в'язані квіт . Робиться це відповідно до духу екологічності та розумності споживання.

Букет зв'язаний вручну із кашеміру. У ньому 6 різних рослин: троянда символізує дружбу, китайська троянда – завзятість, конвалія – щастя, гортензія – єдність, листя лавра – перемогу, а оливкова гілка – мир. Букет перев'язаний стрічкою синьо-блакитних відтінків, що має нагадати нам про лід та сніг.

Виносити медалі на нагородження будуть моделі в костюмах із трьох різних колекцій: "Щасливі сніг та хмари", "Великий пейзаж" та "Літаючий сніг династії Тан".

Нагадаємо, що Олімпійські ігри розпочнуться 4 лютого. Пекін стане першим містом, де пройшли і літні, і зимові Ігри.