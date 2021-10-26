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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Це щось новеньке! У Пекіні презентували дизайн медалей зимової Олімпіади-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 жовтня, 17:32
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Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні сьогодні презентував дизайн олімпійських та паралімпійських медалей
Оргкомітет зимової Олімпіади-2022 у Пекіні представив дизайн медалей
Оргкомітет зимової Олімпіади-2022 у Пекіні представив дизайн медалей / Фото: Twitter

За сто днів до початку зимової Олімпіади-2022 було представлено новий дизайн медалей, які вручатимуться на Іграх.

Читайте також: Олімпійців у Китаї заженуть у "бульбашку"! Жорсткі правила для учасників Олімпіади-2022

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На лицьовій стороні медалей вигравіровано п'ять олімпійських кілець, навколо яких назва Ігор-2022 англійською мовою.

Олимпийские медали

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Паралимпийские медали

На другому боці символ Олімпіади-2022 та повна назва ігор китайською мовою. Крім того, на задня частина медалей прикрашена кільцями з розташованими на них крапками, які символізують зоряне небо та гармонію між природою та людиною.

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Коробки для медалей виготовлені з бамбука, що має наголосити на особливостях китайської культури.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 28 лютого 2022 року. Паралімпійські ігри відбудуться з 4 по 13 березня.

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