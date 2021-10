Це щось новеньке! У Пекіні презентували дизайн медалей зимової Олімпіади-2022

За сто днів до початку зимової Олімпіади-2022 було представлено новий дизайн медалей, які вручатимуться на Іграх.

Читайте також: Олімпійців у Китаї заженуть у "бульбашку"! Жорсткі правила для учасників Олімпіади-2022

На лицьовій стороні медалей вигравіровано п'ять олімпійських кілець, навколо яких назва Ігор-2022 англійською мовою.

Олимпийские медали

Паралимпийские медали

На другому боці символ Олімпіади-2022 та повна назва ігор китайською мовою. Крім того, на задня частина медалей прикрашена кільцями з розташованими на них крапками, які символізують зоряне небо та гармонію між природою та людиною.

Коробки для медалей виготовлені з бамбука, що має наголосити на особливостях китайської культури.

Let's take a closer look at those #Beijing2022 medals...

Нагадаємо, що зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 28 лютого 2022 року. Паралімпійські ігри відбудуться з 4 по 13 березня.

З exactly 10 0days go before start of Beijing 2022 Olympic Winter Games, дизайн medals, що буде нагороджено at Games буде been unveiled! #beijing2022 #medal #Olympics pic.twitter.com/c5Zi9gZETe