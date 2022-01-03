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Такого еще не было никогда! Призеры Олимпиады-2022 получат вязанные цветы

Любомир Луканюк
3 января, 20:01
За месяц до старта зимних Олимпийских игр в Пекине организаторы рассказали, как будет проходить церемония награждения

Вот так будет проходить награждение призеров Пекина-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Церемония награждения призеров Игр получила название – "Лед и снег, слава и честь". А главным цветом выбрали небесно-голубой.

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Пьедестал создан в виде конструктора, который можно быстро собрать и разобрать. Сделан он из полностью перерабатываемых материалов со специальным покрытием, чтобы атлетам не было скользко.

Поднос для медалей сделан в форме раскрытой книги.

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Все медалисты получат маленьких панд в золотых венках победителей. Кстати, венок сделан из сосны, бамбука и сливового дерева. В Китае эти деревья символизируют упорство и силу.

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Впервые в истории призерам Олимпийских игр вручат вязаные цветы. Делается это в соответствии с духом экологичности и разумности потребления.

Букет связан вручную из кашемира. В нем 6 различных растений: роза символизирует дружбу, китайская роза – упорство, ландыш – счастье, гортензия – единство, листья лавра – победу, а оливковая ветвь – мир. Букет перевязан лентой сине-голубых оттенков, что должно напомнить нам про лед и снег.

Выносить медали на награждение будут модели в костюмах из трех разных коллекций: "Счастливые снег и облака", "Великий пейзаж" и "Летающий снег династии Тан".

Напомним, что Олимпийские игры начнутся 4 февраля. Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры.