Такого еще не было никогда! Призеры Олимпиады-2022 получат вязанные цветы

Вот так будет проходить награждение призеров Пекина-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Церемония награждения призеров Игр получила название – "Лед и снег, слава и честь". А главным цветом выбрали небесно-голубой.

Смотрите также: Здесь будут жить украинцы: как выглядит олимпийская деревня Пекина-2022

Реклама

Пьедестал создан в виде конструктора, который можно быстро собрать и разобрать. Сделан он из полностью перерабатываемых материалов со специальным покрытием, чтобы атлетам не было скользко.

Поднос для медалей сделан в форме раскрытой книги.

Реклама

Читайте также: Это что-то новенькое! В Пекине представили дизайн медалей зимней Олимпиады-2022

Все медалисты получат маленьких панд в золотых венках победителей. Кстати, венок сделан из сосны, бамбука и сливового дерева. В Китае эти деревья символизируют упорство и силу.

Реклама

Впервые в истории призерам Олимпийских игр вручат вязаные цветы. Делается это в соответствии с духом экологичности и разумности потребления.

Букет связан вручную из кашемира. В нем 6 различных растений: роза символизирует дружбу, китайская роза – упорство, ландыш – счастье, гортензия – единство, листья лавра – победу, а оливковая ветвь – мир. Букет перевязан лентой сине-голубых оттенков, что должно напомнить нам про лед и снег.

Выносить медали на награждение будут модели в костюмах из трех разных коллекций: "Счастливые снег и облака", "Великий пейзаж" и "Летающий снег династии Тан".

Напомним, что Олимпийские игры начнутся 4 февраля. Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры.