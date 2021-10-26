Это что-то новенькое! В Пекине представили дизайн медалей зимней Олимпиады-2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сегодня представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей / Фото: Twitter

За сто дней до начала зимней Олимпиады-2022 был представлен новый дизайн медалей, которые будут вручаться на Играх.

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На лицевой стороне медалей выгравированы пять олимпийских колец, вокруг которых название Игр-2022 на английском языке.

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На второй стороне символ Олимпиады-2022 и полное название игр на китайском языке. Кроме того, на задняя часть медали украшена кольцами с расположенными на них точками, которые символизируют звездное небо и гармонию между природой и человеком.

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Коробки для медалей изготовлены из бамбука, что должно подчеркнуть особенности китайской культуры.

Let's take a closer look at those #Beijing2022 medals... — Olympics (@Olympics) October 26, 2021

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 28 февраля 2022 года. А Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.

With exactly 10 0days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! #beijing2022#medal#Olympicspic.twitter.com/c5Zi9gZETe — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021

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