Это что-то новенькое! В Пекине представили дизайн медалей зимней Олимпиады-2022

За сто дней до начала зимней Олимпиады-2022 был представлен новый дизайн медалей, которые будут вручаться на Играх.

На лицевой стороне медалей выгравированы пять олимпийских колец, вокруг которых название Игр-2022 на английском языке.

На второй стороне символ Олимпиады-2022 и полное название игр на китайском языке. Кроме того, на задняя часть медали украшена кольцами с расположенными на них точками, которые символизируют звездное небо и гармонию между природой и человеком.

Коробки для медалей изготовлены из бамбука, что должно подчеркнуть особенности китайской культуры.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 28 февраля 2022 года. А Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта.

With exactly 10 0days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! #beijing2022#medal#Olympicspic.twitter.com/c5Zi9gZETe