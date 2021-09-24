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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
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Таке могло статися лише в Росії: чемпіон Формули-1 збив механіка

Олександр Трикіша
24 вересня, 21:10
Чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон збив власного механіка під час другої практики перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп

Льюїс Гамільтон збив механіка

Пілот Мерседеса приїхав змінити гуму, але не розрахував гальмівний шлях і врізався в механіка, що стояв з домкратом попереду.

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Від удару чоловік відлетів на кілька метрів, але відразу встав. Правда, продовжити свою місію він не зумів, передавши домкрат іншому колезі.

Пізніше команда Мерседес в Twitter повідомила, що з механіком все в порядку.

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А ось гонщику команди Альфа Ромео Антоніо Джовінацці пощастило менше. На одному з поворотів він не впорався з керуванням і врізався в огорожу. На цьому п'ятничні заїзди для нього завершилися.

Додамо, що найкращий час у другій практиці показав пілот Мерседеса Валттері Боттас – 1: 33.593 секунди. Льюїс Гамільтон став другим (+0.044). Лідер загального заліку Макс Ферстаппен з Руд Булл показав шостий час (+1.028).

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