Таке могло статися лише в Росії: чемпіон Формули-1 збив механіка

Льюїс Гамільтон збив механіка

Пілот Мерседеса приїхав змінити гуму, але не розрахував гальмівний шлях і врізався в механіка, що стояв з домкратом попереду.

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Від удару чоловік відлетів на кілька метрів, але відразу встав. Правда, продовжити свою місію він не зумів, передавши домкрат іншому колезі.

Пізніше команда Мерседес в Twitter повідомила, що з механіком все в порядку.

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А ось гонщику команди Альфа Ромео Антоніо Джовінацці пощастило менше. На одному з поворотів він не впорався з керуванням і врізався в огорожу. На цьому п'ятничні заїзди для нього завершилися.

Додамо, що найкращий час у другій практиці показав пілот Мерседеса Валттері Боттас – 1: 33.593 секунди. Льюїс Гамільтон став другим (+0.044). Лідер загального заліку Макс Ферстаппен з Руд Булл показав шостий час (+1.028).