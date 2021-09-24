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2 октября 00:00
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2 октября 00:00
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Такое могло случиться только в России: чемпион Формулы-1 сбил механика

Александр Трикиша
24 сентября, 21:10
Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сбил собственного механика во время второй практики перед Гран-при России. Инцидент случился во время заезда на пит-стоп

Льюис Хэмилтон сбил механика

Пилот Мерседеса приехал сменить резину, но не рассчитал тормозной путь и врезался в механика, стоявшего с домкратом впереди.

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От удара мужчина отлетел на несколько метров, но сразу встал. Правда, продолжить свою миссию он не сумел, передав домкрат другому коллеге.

Позже команда Мерседес в Twitter сообщила, что с механиком все в порядке.

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А вот гонщику команды Альфа Ромео Антонио Джовинацци повезло меньше. На одном из поворотов он не справился с управлением и врезался в ограждение. На этом пятничные заезды для него завершились.

Добавим, что лучшее время во второй практике показал пилот Мерседеса Валттери Боттас – 1:33.593 секунды. Льюис Хэмилтон стал вторым (+0.044). Лидер общего зачета Макс Ферстаппен из Руд Булл показал шестое время (+1.028).

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