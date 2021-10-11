Таким не місце на волі: гравця МанСіті відмовилися випускати під заставу

/ Фото: Getty Images

Адвокати Менді втрете намагалися випросити у суду випустити гравця під заставу, але чергова їхня спроба не увінчалася успіхом.

Читайте також: Дівчаток не пускав, але вони кричали: футболіст "МанСіті" влаштував скандальну вечірку

Реклама

Як ми писали раніше, 27-річний захисник звинувачується за чотирма пунктами звинувачення в згвалтуванні і по одному пункту звинувачення в сексуальному насильстві в своєму будинку.

Вони стосуються ймовірних нападів на трьох жінок, в тому числі на жінку молодше 18 років, в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

Відзначимо, що відразу після пред'явлення звинувачень МанСіті відсторонив гравця до завершення розслідування.

Реклама

Раніше ми писали, що суддя рекомендував закрити справу за обвинуваченням Кріштіану Роналду в згвалтуванні. Суддя в Неваді встав на сторону адвокатів Кріштіану Роналду в справі проти Кетрін Майорга, яка звинувачувала футболіста в згвалтуванні.