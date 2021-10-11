10 жовтня 21:45
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12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
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Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
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Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
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Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
Боруссія Д --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
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Таким не місце на волі: гравця МанСіті відмовилися випускати під заставу

Олександр Трикіша
11 жовтня, 17:22
Суд відмовився випускати під заставу захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді. Француз звинувачується за чотирма пунктами в згвалтуванні і по одному пункту в сексуальних домаганнях

/ Фото: Getty Images

Адвокати Менді втрете намагалися випросити у суду випустити гравця під заставу, але чергова їхня спроба не увінчалася успіхом.

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Як ми писали раніше, 27-річний захисник звинувачується за чотирма пунктами звинувачення в згвалтуванні і по одному пункту звинувачення в сексуальному насильстві в своєму будинку.

Вони стосуються ймовірних нападів на трьох жінок, в тому числі на жінку молодше 18 років, в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

Відзначимо, що відразу після пред'явлення звинувачень МанСіті відсторонив гравця до завершення розслідування.

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Раніше ми писали, що суддя рекомендував закрити справу за обвинуваченням Кріштіану Роналду в згвалтуванні. Суддя в Неваді встав на сторону адвокатів Кріштіану Роналду в справі проти Кетрін Майорга, яка звинувачувала футболіста в згвалтуванні.

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