Конкурента Зінченка за місце в Манчестер Сіті заарештували за звинуваченням у згвалтуванні

Футболіст Манчестер Сіті Бенджамін Менді був поміщений під варту до 10 вересня після того, як постав перед судом за звинуваченням у згвалтуванні

Бенжамен Менді звинувачується у зґвалтуванні / Фото: REUTERS

27-річний захисник звинувачується за чотирма пунктами звинувачення в згвалтуванні і по одному пункту звинувачення в сексуальному насильстві в своєму будинку.

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Вони стосуються ймовірних нападів на трьох жінок, в тому числі на жінку молодше 18 років, в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

У заяві в четвер Манчестер Сіті повідомив, що тимчасово відсторонив гравця до завершення розслідування. Відзначимо, що Менді є прямим конкурентом українця Олександра Зінченка на лівому фланзі оборони.

Трохи раніше Менді потрапив в казус, коли забув забрати свій спорткар за 475 тис зі штрафмайданчика. Згідно з правилами, автомобіль повинні були відправити під прес.