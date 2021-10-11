Таким не место на свободе: игрока МанСити отказались выпускать под залог

Бенжамен Менди / Фото: Getty Images

Адвокаты Менди в третий раз пытались выпросить у суда выпустить игрока под залог, но очередная их попытка не увенчалась успехом.

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Как мы писали ранее, 27-летний защитник обвиняется по четырем пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в своем доме.

Они касаются предполагаемых нападений на трех женщин, в том числе на женщину младше 18 лет, в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Отметим, что сразу после предъявления обвинений МанСити отстранил игрока до завершения расследования.

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Ранее мы писали, что судья рекомендовал закрыть дело по обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании. Судья в Неваде встал на сторону адвокатов Криштиану Роналду в деле против Кэтрин Майорга, обвинявшей футболиста в изнасиловании.