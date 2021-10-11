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15 октября 19:30
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Заря --
16 октября 14:00
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Динамо --
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Колос --
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Минай --
Десна --
17 октября 17:00
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Рух --
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Десна --
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Металлист 1925 --
Ингулец --
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23 октября 19:30
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Динамо --
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Спортинг --
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Лейпциг --
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Милан --
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Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Таким не место на свободе: игрока МанСити отказались выпускать под залог

Александр Трикиша
11 октября, 17:22
Суд отказался выпускать под залог защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди. Француз обвиняется по четырем пунктам в изнасиловании и по одному пункту в сексуальных домогательствах

Бенжамен Менди / Фото: Getty Images

Адвокаты Менди в третий раз пытались выпросить у суда выпустить игрока под залог, но очередная их попытка не увенчалась успехом.

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Как мы писали ранее, 27-летний защитник обвиняется по четырем пунктам обвинения в изнасиловании и по одному пункту обвинения в сексуальном насилии в своем доме.

Они касаются предполагаемых нападений на трех женщин, в том числе на женщину младше 18 лет, в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Отметим, что сразу после предъявления обвинений МанСити отстранил игрока до завершения расследования.

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Ранее мы писали, что судья рекомендовал закрыть дело по обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании. Судья в Неваде встал на сторону адвокатов Криштиану Роналду в деле против Кэтрин Майорга, обвинявшей футболиста в изнасиловании.

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