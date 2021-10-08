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Судья рекомендовал закрыть дело по обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 12:35
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Судья в Неваде встал на сторону адвокатов Криштиану Роналду в деле против Кэтрин Майорга, обвинявшей футболиста в изнасиловании. Он рекомендовал отклонить иск
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Судья обвинил адвоката Майорги в том, что он неправомерно обосновал гражданский иск о возмещении ущерба на просочившихся и украденных документах, которые, как оказалось, являются конфиденциальной перепиской между Роналду и его адвокатами.

Кэтрин Майорга утверждала, что стала жертвой изнасилования со стороны Роналду. Якобы инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

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Роналду и Майорга
Роналду и Майорга / Фото: Facebook

Позднее Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов, чтобы она "не распространялась о подробностях той ночи".

Тем не менее, девушке этого оказалось мало и в 2018 году она вновь напомнила о себе, потребовав от игрока еще 200 тысяч долларов, но тем самым нарушив договор о конфиденциальности.

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Кстати, адвокаты Роналду признали, что звезда футбола и Майорга занимались сексом, но сказали, что это было добровольно.

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